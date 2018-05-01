Новый социальный проект "Сказки бабушки Агафьи" представили в Ишиме
Мультфильм Репка - Русская народная сказка - YouTube
Театрализованную программу "Сказки бабушки Агафьи" представили для детей, проходящих реабилитацию в ишимском центре "Согласие", сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Автор постановки - руководитель клуба исторической реконструкции "Коркинский острог" Лариса Швалова. Она предстала перед ребятами из непростых семей в образе бабушки Агафьи (в колоритном русском народном костюме) и предложила сыграть в игру по мотивам русской народной сказки "Репка".
Театрализованная программа плавно перешла в русские традиционные забавы, игры и развлечения.