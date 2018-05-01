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Новый социальный проект "Сказки бабушки Агафьи" представили в Ишиме

Общество, 20:33 13 мая 2018

Мультфильм Репка - Русская народная сказка - YouTube

Театрализованную программу "Сказки бабушки Агафьи" представили для детей, проходящих реабилитацию в ишимском центре "Согласие", сообщает департамент социального развития Тюменской области.  

Автор постановки - руководитель клуба исторической реконструкции "Коркинский острог" Лариса Швалова.  Она предстала перед ребятами из непростых семей в образе бабушки Агафьи (в колоритном русском народном костюме) и предложила сыграть в игру по мотивам русской народной сказки "Репка". 

Театрализованная программа плавно перешла  в  русские традиционные забавы, игры и развлечения. 

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