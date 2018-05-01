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Тюменцы встретятся с писателем Владиславом Корниловым

Общество, 09:10 15 мая 2018

Владислав Корнилов/фото Информационно-библиотечного центра для молодежи

Творческая встреча с поэтом, исполнителем собственных песен, членом Союза писателей России Владиславом Корниловым начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 19 мая в 15 часов. 

По информации организаторов, мероприятие пройдет  в рамках библиотечного цикла "Диалоги с писателем". 

Владислав Корнилов в 1987 году окончил Тюменский индустриальный институт, после окончания преподавал и вел научную работу. 

Стихи и песни Владислав Корнилов начал писать в 2005 году, а уже в 2008 опубликовал первый поэтический сборник "Песочные часы".

В 2013 году автор выпустил аудиоальбом "В параллельных мирах", а также аудиосказку для слепых и слабовидящих детей "Приключения капельки". Сборник стихов "Параллельные миры" вышел в свет в 2014 году. 

Владислав Корнилов принимает участие в разных фестивалях и конкурсах авторской песни. В 2012 году он получил звание лауреата Третьего регионального конкурса композиторов им. А. А. Алябьева в номинации "Эстрадная песня", а в 2015 году стал лауреатом Девятого городского конкурса литературного и песенного самодеятельного творчества "Ода Тюмени". 

На встрече автор-исполнитель расскажет о себе, познакомит читателей со своим творчеством, исполнит песни собственного сочинения под аккомпанемент гитары.

Участники мероприятия смогут задать вопросы, получить автографы и сфотографироваться на память с писателем. 

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# Владислав Корнилов , встреча , писатель , поэт

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