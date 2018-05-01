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В Сколково пройдет образовательная сессия для педагогов "Кванториумов"

Общество, 08:03 15 мая 2018

фото ДТиС "пионер"

Весенняя образовательная сессия Фонда новых форм развития образования для наставников и руководителей технопарков пройдет на базе инновационного центра "Сколково" в Москве с 14 по 28 мая, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

Ее участниками станут представители из 25 регионов страны.

Специалисты Фонда проведут обучение методикам проектного управления, разработке педагогических программ и сценариев.

Педагоги пройдут обучение по отработке soft- и hard-компетенций в рамках которого изучат высокотехнологичное оборудование, с которым им предстоит работать.

По итогам обучения педагоги сдают зачет на право быть наставником в сети детских технопарков "Кванториум" и получают соответствуюший сертификат.

Подробности на сайте технопарков "Кванториум". 

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# кванториум , Москва , сессия , технопарки

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