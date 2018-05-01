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В Тюменской области осудили иностранца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Россию

Происшествия, 16:16 14 мая 2018

фото sledcom.ru

В Казанском районе к лишению свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении осужден 25-летний гражданин Республики Таджикистан за незаконный въезд в Россию после выдворения, сообщает прокуратура Тюменской области. 

Следствием установлено, что в апреле 2016 года иностранный гражданин за нарушение миграционного законодательства был выдворен за пределы РФ. В июле того же года УФМС России по ХМАО-Югре вынесло решение о запрете ему въезда в страну до апреля 2021 года.

Вернувшись на родину, мужчина взял старый паспорт на другую фамилию и имя (он менял их не раз), и в июне 2017 года через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Казанское" в Тюменской области въехал в Россию, до Сургута.

В феврале 2018 года иностранца задержали в аэропорту Сургута. По отпечаткам пальцев было установлено, что он является иностранцем, въезд которому в Россию был запрещен.

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# мигранты , суд

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