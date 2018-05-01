Сборная России обыграла словаков в матче ЧМ по хоккею

Шестёркин непробиваем на чемпионате мира. www.khl.ru Шестёркин непробиваем на чемпионате мира. www.khl.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира в Дании и гарантировала как минимум второе место в группе.

Встреча группы А, прошедшая в Копенгагене 14 мая, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Максим Мамин (12-я минута), Никита Гусев (17), Максим Шалунов (59, в пустые ворота) и Илья Михеев (60, в пустые ворота). Ворота сборной России защищал Игорь Шестеркин, который отразил 23 броска.

Как сообщает пресс-службе КХЛ, матч ожидаемо начался с атак российской команды. Оборона словаков во главе с голкипером Мареком Чильяком испытала сильнейший прессинг, который становился максимальным при каждом выходе на лёд первого звена россиян. В штангу попал Павел Дацюк, а на 12-й минуте состоялся и первый гол. Правда, организовало его третье звено. Максим Мамин, начав атаку, сам и завершил ее, объехав ворота и добив, стоя к ним спиной, отскочившую от голкипера шайбу.

А за три минуты до первого перерыва состоялся дебютный на мировом чемпионате гол Никиты Гусева. Дацюк от борта нашел передачей одноклубника, бросок у которого не получился, но шайба нашла конёк игрока словацкой сборной и влетела в сетку.

По итогам первого периода словаки лишь дважды попали в створ ворот Шестёркина, однако после перерыва им удалось отодвинуть игру от своих ворот. Моменты стали возникать у ворот сборной России, но Шестёркин действовал без ошибок. Третий период запомнился обилием силовой борьбы. На 43-й минуте Капризов, борясь за шайбу с соперником, упал и врезался в борт, подняться смог только при помощи партнеров и врача команды. А вскоре в похожей ситуации оказался автор первого гола Максим Мамин, но ему повезло меньше. После падения игрок форвард сборной России вынужден был отправиться в раздевалку.

Россияне продолжали создавать моменты, однако счет первого периода так и оставался на табло. Лишь после того, как словаки заменили вратаря на лишнего игрока, пошли голы. Пустые ворота поразили сначала Максим Шалунов, а затем и Илья Михеев.

Игорь Шестёркин оформил свой второй "сухарь" на мировом первенстве. Пока молодой российский голкипер не пропустил в Дании ни одной шайбы.