В Тюменском индустриальном университете началась приемная кампания

В Тюменском индустриальном университете началась приемная кампания. Фото ТИУ В Тюменском индустриальном университете началась приемная кампания. Фото ТИУ

Новые направления и специальности появились в Тюменском индустриальном университете в 2018 году. Прием документов от абитуриентов начался по адресу ул. Республики, 47, а также в филиалах вуза в Тобольске, Сургуте, Нижневартовске и Ноябрьске.

В магистратуре открылось два новых направления подготовки — "Геология" и "Системный анализ и управление". Первое предлагает обучение по двум программам: "Геология и геофизика месторождений углеводородов" и "Геокриология". Второе – по программам "Управление социально-экономическими системами" и "Системный анализ и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса".

Для бакалавров открыто четыре новых направления: "Математика и компьютерные науки", "Системный анализ и управление", "Конфликтология" (организационно-управленческие конфликты) и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".

В 2018 году Тюменский индустриальный университет готов принять на бакалавриат 2 тыс. 570 студентов-очников, 1 тыс. 648 мест — бюджетные.

В магистратуре открыто 1,050 тыс. мест для очников, 575 из них для бюджетников.

Заочная форма обучения для магистров – это 970 мест. В СПО открыт набор на 1 тыс. 375 мест, 780 из которых бюджетные. Напомним, подготовку по специальностям и рабочим профессиям предлагают Многопрофильный колледж в Тюмени и Тобольский индустриальный институт.

Увеличилось число бюджетных мест на заочном отделении. Так, общее количество мест по программам бакалавриата и специалитета в ТИУ с учетом всех филиалов на заочном отделении в этом году составляет 2 тыс. 940, из них бюджетных 176. В Тюмени общее число мест для заочников – 2,1 тыс, в том числе 166 бюджетных.

Как пояснил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый, выпускники школ поступают в Тюменский индустриальный университет по результатам Единого государственного экзамена. Исключение составляют два направления – это "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды", для поступления на которые абитуриенты дополнительно сдают два экзамена творческой направленности - рисунок и композицию.

"Ежегодно мы отбираем наиболее подготовленных абитуриентов. С изменением статуса университета на опорный эта планка поднялась еще выше. Поэтому в оставшееся время рекомендую абитуриентам заняться подготовкой по математике и физике. Наивысший балл на ЕГЭ по профильным предметам – главное конкурентное преимущество при поступлении", - отметил Василий Шитый.

Как сообщается на сайте опорного вуза, дополнительные пункты приема документов в Тюмени откроются по адресу ул. Луначарского, 2 и в корпусах многопрофильного колледжа. Сейчас приемная комиссия работает по будням с 9 до 18 часов июня. В июне, когда выпускники школ получат на руки аттестаты, прием документов будет вестись без выходных, отмечает пресс-служба.