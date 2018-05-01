Международный день семьи празднуют в Тюмени

Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия"

Семейный праздник отпраздновали вместе жители Мыса и воспитанники тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" по ул. Ермака, 1а в Тюмени в Международный день семьи.

"Здесь всегда весело и интересно. У нас часто проводятся такие мероприятия. Мы уже всему сами научились: и аквагрим малышам рисуем, и плакаты вместе с ними делаем", - рассказала о празднике воспитанница центра Парвина Хамидова.

В региональном центре "Семья" на Мысу проживают около 30 детей от трех лет и старше, а также четыре мамы вместе с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации. Воспитанникам нравится атмосфера праздника. Они рассказали, что такие события в центре проводятся часто. Девочки уже научились рисовать аквагрим, с легкостью сами дают мастер-классы малышам и гостям центра.

На празднике можно было освоить и другие умения. Быстро и легко приготовить пирожные, нарисовать шедевр, поиграть в мяч или надеть на голову воздушную корону. Ребят и взрослых ждали кулинарный мастер-класс, шаромоделирование, шумовой оркестр, конкурс рисунков, спортивные состязания, а также развлекательная игровая программа.

Прошел конкурс, с которым справится только истинная мама, когда с завязанными глазами нужно узнать своего ребенка. В итоге - прыгающий от радости и хохочущий ребенок. В таком конкурсе довелось распознать своих дочек и Юлии Савельевой. Мама четверых детей приехала с района ММС. Она занимается кукольным театром и часто заглядывает со спектаклями в центр, а в Международный день семьи она приехала к ребятам в гости на праздник. "Мы прошли все мастер-классы. Дочкам здесь всегда нравится, тут весело и здорово", - поделилась она впечатлениями.

Как рассказал руководитель филиала "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки", заместитель директора по социально-реабилитационным технологиям, руководитель филиала социальной реабилитации семей и детей "Борки" Наиль Гиботуллин, в селе Борки в этот день также проводится общий семейный праздник в местном центре "Семья". В тюменском центре (на ул. Геологоразведчиков, 14а) мероприятие проходит под девизом "Семья во дворе". Это еще один проект, который объединяет воспитанников, проживающих в центре, с жителями ближайших дворов.

"Это старт летней серии мероприятий. Основной праздник будет проходить 1 июня. Жители Мыса знают, что мы ждем их на семейные праздники и приходят к нам с удовольствием. Так мы успешнее реализуем адаптацию ребят. Это же не только праздник, но и общение," - пояснил он.

Лина Орлова