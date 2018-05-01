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Международный день семьи празднуют в Тюмени

Общество, 17:30 15 мая 2018

Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия"

Семейный праздник отпраздновали вместе жители Мыса и воспитанники тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" по ул. Ермака, 1а в Тюмени в Международный день семьи. 

"Здесь всегда весело и интересно. У нас часто проводятся такие мероприятия. Мы уже всему сами научились: и аквагрим малышам рисуем, и плакаты вместе с ними делаем", - рассказала о празднике воспитанница центра Парвина Хамидова.

В региональном центре "Семья" на Мысу проживают около 30 детей от трех лет и старше, а также четыре мамы вместе с детьми, оказавшиеся в трудной ситуации. Воспитанникам нравится атмосфера праздника. Они рассказали, что такие события в центре проводятся часто. Девочки уже научились рисовать аквагрим, с легкостью сами дают мастер-классы малышам и гостям центра.

На празднике можно было освоить и другие умения. Быстро и легко приготовить пирожные, нарисовать шедевр, поиграть в мяч или надеть на голову воздушную корону. Ребят и взрослых ждали кулинарный мастер-класс, шаромоделирование, шумовой оркестр, конкурс рисунков, спортивные состязания, а также развлекательная игровая программа. 

Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" pp.userapi.com pp.userapi.com pp.userapi.com Международный день семьи. Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Прошел конкурс, с которым справится только истинная мама, когда с завязанными глазами нужно узнать своего ребенка. В итоге - прыгающий от радости и хохочущий ребенок. В таком конкурсе довелось распознать своих дочек и Юлии Савельевой. Мама четверых детей приехала с района ММС. Она занимается кукольным театром и часто заглядывает со спектаклями в центр, а в Международный день семьи она приехала к ребятам в гости на праздник. "Мы прошли все мастер-классы. Дочкам здесь всегда нравится, тут весело и здорово", - поделилась она впечатлениями. 

Как рассказал руководитель филиала "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки", заместитель директора по социально-реабилитационным технологиям, руководитель филиала социальной реабилитации семей и детей "Борки" Наиль Гиботуллин, в селе Борки в этот день также проводится общий семейный праздник в местном центре "Семья". В тюменском центре (на ул. Геологоразведчиков, 14а) мероприятие проходит под девизом "Семья во дворе". Это еще один проект, который объединяет воспитанников, проживающих в центре, с жителями ближайших дворов.

"Это старт летней серии мероприятий. Основной праздник будет проходить 1 июня. Жители Мыса знают, что мы ждем их на семейные праздники и приходят к нам с удовольствием. Так мы успешнее реализуем адаптацию ребят. Это же не только праздник, но и общение," - пояснил он. 

Лина Орлова

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# дети , Международный день семьи , праздник

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