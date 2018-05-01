В Ишиме полицейские и мультяшный Фиксик провели опрос водителей

Фото Елены Тагильцевой Фото Елены Тагильцевой

Сотрудники ГИБДД в Ишиме провели опрос о правилах применения автокресел. Мероприятие прошло на территории детского сада № 19 в Ишиме.

Автоинспекторы задавали родителям, которые водят машину, вопросы по правилам перевозки детей в автокреслах, а также о правилах его установки. Родители показали хорошие знания по применению детских удерживающих систем и устройств. За правильные и точные ответы один из мультяшных Фиксиков дарил детям и родителям пригласительные билеты и хорошее настроение. Сотрудники ГИБДД напомнили родителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. А главное – обязательно использовать детские удерживающие устройства.

Организаторами мероприятия выступили Госавтоинспекция, администрация детского сада и администрация детского цирка Екатеринбурга.

Госавтоинспекция надеется, что проведение подобных профилактических мероприятий позволит родителям, не имеющим автокресла для ребенка, задуматься о его приобретении.

С начала года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" зарегистрировано три ДТП, в которых дети получи травмы различной степени тяжести, в двух как пешеходы, в одном в качестве пассажира.

Соб. инф.