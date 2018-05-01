В Тобольске участники фабрики проектного менеджмента получат сертификаты

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Итоги проекта "Фабрика проектного менеджмента" подведут в мультицентре "Моя территория" Тобольска (Красноармейская 6/4) 20 мая в 17 часов.

Слушателям вручат трудовые книжки с отметками о прохождении мастер-классов и сертификаты, подтверждающие участие в проекте, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Проект "Фабрика проектного менеджмента" состоял из образовательной части и стажировок в организациях города. Его участники посетили одиннадцать мастер-классов и три лекции от двенадцати федеральных и региональных экспертов. После образовательной части все получили направления на стажировки",— рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

В числе мест стажировок — мультицентр "Моя территория", арт-кафе "Нафаня", афиша событий "Тобольск МероПриятный", проект "Синергия" и многие другие организации и творческие объединения Тобольска.

Кроме того, в рамках стажировки ребята организуют День города, продюсируют детскую творческую студию и создают туристический аудиогид по достопримечательностям Тобольска для людей с ограниченными возможностями здоровья.

После официальной части начнется развлекательная программа: участники попробуют силы в музыкальных и танцевальных конкурсах. Также пройдет награждение победителей фотоконкурса, эксперты отметят лучшие идеи и дадут обратную связь.

"Фабрика проектного менеджмента" проходила в тобольском мультицентре "Моя территория" с 28 апреля по 20 мая.

Участники разделились на три цеха: "Командное управление", "Медиапродвижение (SMM)" и "Продюсирование событий".

Тоболяки обучились по направлениям под руководством куратора, лучшие из них получили приглашения о сотрудничестве от работодателей.