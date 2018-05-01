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В Тобольске растет число иностранных работников

Общество, 14:19 18 мая 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

На 48% вырос приток иностранных граждан в Тобольск по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский" Ольга Кирочкина. По ее словам, увеличение числа иностранцев связано с масштабным строительством предприятия ЗапСибНефтехим.

"Сейчас проект вошел в пиковую фазу, поэтому требуется больше работников. По оформлению разрешительных документов для работы иностранцев Тюменская область занимает второе место в России после Москвы. Постепенное снижение числа иностранных работников ожидается к концу 2018 года", - отметила Ольга Кирочкина.

Наряду с иностранными специалистами переезжают в Тобольск и граждане России. На работу приезжают специалисты со своими семьями из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Перми, Башкортостана.

Сейчас в Тобольске и Тобольском районе официально проживают 132 тыс. человек.

Евгений Новоселов

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# мигранты , Тобольск

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