Юные тюменцы борются за шахматный трон на этапе Гран-при "Храбрый пехотинец"

фото шахматной студии гимназии №21 фото шахматной студии гимназии №21

В Тюмени в зале гимназии №21 прошел второй тур регионального шахматного турнира Гран-при "Храбрый пехотинец".

Сильнейшего выявляли юные шахматисты – воспитанники муниципальных детских садов города. 38 команд по два участника в каждой сыграют по швейцарской системе.

Как пояснила организатор турнира, директор шахматной студии Зилия Батршина, эта система характерна тем, что турнир проходит без выбывания и позволяет для определения победителей обойтись небольшим числом туров при большом числе участников. В первом туре пары разбиваются или случайным жребием, или по рейтингу игроков. В следующих турах все игроки разбиваются на группы с одинаковым количеством очков, набранных в первом туре. Так, после первого тура сформировалось три группы: выигравшие, проигравшие и сыгравшие вничью.

Первый тур прошел в апреле. В нем участвовали 49 команд по два человека в каждой.

"По итогам двух туров в лидеры вышли команды детских садов 42, 50, 100/1, поселка Московский,- пояснил она. - Отбор на финал Гран-при будет происходить по итогам трех туров".

Третий тур пройдет в августе, а в октябре юные шахматисты разыграют главный приз "Храбрый пехотинец". Всех участников отборочных туров награждят грамотами и сладкими призами, а лидеров – дипломами.

На таких турнирах, по мнению главного судьи соревнований, мастера спорта, чемпиона мира в составе команды России в Турции 2005 года Кирилла Котляра, и рождаются новые чемпионы. "Ребенок способен уже в три гола понять сущность игры, - отметил он. - А 4-5 лет - это идеальный возраст для начала серьезного занятия шахматами. Ребенок, становится уже более адаптирован к занятиям в группе и осмысления каждого своего действия. Шахматы – игра довольно сложная. После каждого турниры мы разбираем с участниками их партии. И вместе с ребенком разбираем каждый его ход".

Шахматные кружки, секции, студии созданы почти в 400 общеобразовательных учреждениях — это 75% школ области. Наиболее активными территориями являются Абатский, Исетский, Нижнетавдинский, Упоровский, Ярковский районы, города Тюмень и Ишим, где есть энтузиасты, неравнодушные педагоги, стремящиеся заинтересовать детей увлекательным делом, привить любовь к шахматам.

"Наша шахматная секция существует уже 8 лет, - как рассказала ее директор Зилия Батршина, - единственное учреждение в Тюмени, где дети начинают занятия шахматами в три года и к 6 годам большинство из них имеют первый юношеский разряд и успешно выступают на областных и региональных соревнованиях. Наши выпускники как правило поступают в центр Анатолия Карпова и продолжают занятия шахматами на более высоком уровне.

Областной шахматный центр 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова был создан распоряжением правительства Тюменской области 4 мая 2012 года.

Анатолий Карпов более 40 лет посвятил пропаганде шахматной игры. Он отмечал в одном из интервью, что Тюменская область – один из российских лидеров. В 250-ти школах и 60-ти детсадах уже преподается эта интеллектуальная игра.

Борис Олейник