Тюменские предприниматели умеют креативно развиваться, показал фестиваль "Жара"

Фестиваль "Жара". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Жара". Фото ИА "Тюменская линия"

Вышкуришь соболя - станешь министром, как наш губернатор! - Таким слоганом привлекал внимание прохожих руководитель Центра возрождения народных промыслов Тюменской области Святослав Шитов на городском фестивале "Жара".

Большая ярмарка тюменских производителей и умельцев развернулась на площади 400-летия Тюмени 19 мая. Светослав Шитов - один из колоритных представителей тюменских предпринимателей, который обучает всех желающих изготавливать поделки из дерева. В портфолио тюменца есть фото с юным принцем Непала, министром культуры Владимиром Мединским, другими политиками, с которыми довелось встретиться на разных мероприятиях. Подмастерьями были и тюменские вип-лица: глава администрации Тюмени Александр Моор, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

"Наш губернатор Владимир Якушев присутствовал на всех наших ярмарках и делал наши поделки. А сегодня он кто? Министр! - Такой речевкой Святослав Шитов привлекает внимание публики. - Я предлагаю изучать историю родного края через деревянную игрушку, ведь каждая игрушка - это сказка, это история народа".

Неподалеку стоит баня на колесах. Здесь проводится фестиваль банного искусства "Баня Fest". Любой желающий может зайти внутрь и попариться. Рядом - прохожим предлагают сухую парилку. Еще через 200 метров гостям предлагают массаж. На площади расположился фудкорт с разнообразием вкуса: обилие шашлыка от рестораторов города, сладости и пряности для взыскательного гурмана, а также широкий ассортимент местных сортов чая.

Основатель интернет-магазина "Медведь" Андрей Александров напоил тюменцев местными полезными чаями и удивил вкусом: наливает кедровый чай, собранный в Сибири, Иван-чай с полей Ярковского района, а также брендовый продукт - "Шаман чай". Последний собрали из тюменского Иван-чая и байкалькой травы Саган Дайля.

"Мы работаем уже пятый год, сами ферментируем и сушим чаи. Популярность растет: наш чай заказывают в Екатеринбурге и Москве. Тюменцы могут купить нашу продукцию в специализированных магазинах: например, в магазине "Древо жизни", - рассказал Андрей Александров.

Следуя дальше, можно забрести в палатку туриста: туристический оператор предложит путешествие по "Императорскому маршруту", расскажет о тюменском крае, а также предложит виртуальный тур по Абалаку.

Детская площадка "Kids Fest" собрала любителей рукоделия, рисования, спорта. В "Igolka Market" традиционно столпились любители hand made. Кажется, что в регионе продают и производят абсолютно все.

На удивление дамам свое косметологическое творчество представила тюменка Анастасия Козлодоева: GoodDay.Market предлагает продукцию на основе натуральных эфирных масел - сухое масло, масляное обертывание и тоник для волос, масло для лица и гидрофильная маска, множество видов скрабов и мыла. Специально для тюменского бренда предприниматель заказывает тару и масла, а лаборатория находится в Тюмени.

Отец и сын Андрей и Иван Новоселовы вышли на прогулку, завидев из окон дома большой праздник. Публика заинтересовала молодого человека, такие события в семье пропускать не принято. "Очень много вкусного, жаль, что мы поели дома. Тут интересно. Мы с папой сделали памятное фото. Мне понравилась эта огромная ярмарка, а еще, что открыли сухой фонтан вечером. Здорово, что сделали такой большой праздник", - считает школьник.

Фестиваль "Жара". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Жара". Фото ИА "Тюменская линия"

На ярмарке товаров от предпринимателей Тюменской области представили впечатляющий ассортимент сыров, в том числе из тюменских сыроварен. Основатели сыроварни Sar Sar супруги Рашид и Альбина Вагаповы рассказали свою историю бизнес-успеха. Переехав пять лет назад из Дагестана в Тюмень, Вагаповы тщетно пытались найти любимый сорт дагестанского сыра. В итоге решили сами его сделать: друзьям понравилось. Так зародилась компания Sar Sar. На поток малый бизнес удалось поставить только три года назад - виной тому спрос предложения.

"Раньше мы делали сыры сами для себя и давали знакомым. Года три назад вышли на рынок. Конечно, есть трудности с организацией бизнеса, с поиском молока... Сейчас мы берем молоко в Исетском районе: там у нас открыт пункт приема молока. Также собираем его в пяти деревнях. В месяц перерабатываем около 20-30 тонн молока", - рассказал Рашид Вагапов.

Со временем супруги увлеклись производством так, что стали выдумывали авторские продукты. Альбина Вагапова - технолог питания, ее авторству принадлежит один из самых популярных продуктов брынза в маринаде. Этот вкусный тюменские деликатес стоит 400 рублей за баночку. Семейная чета создала около 70% эксклюзивных продуктов от всего ассортимента.

Хвалит местного производителя его сосед на Михайловском рынке, предприниматель Константин Кочергин. В его лавке тюменцы могут попробовать сыры производства России и Швейцарии, Италии и Испании, с белой или голубой плесенью. "Наша основная специализация - это оливки из Греции и Италии. Основной упор на оливковом масле. А на выставку мы вышли с сыром, чтобы угостить тюменцев", - пояснил владелец бизнеса.

Представитель организаторов фестиваля "Жара", вице-президент общественной организации "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров рассказал, что на экскурсии по ярмарке ему не удалось попробовать сыр - не подпустили. Его поразил спрос на сыры. "Мало сыроварен у нас. Я хотел попробовать тюменский сыр, но мне не дали - там большая очередь. Зато подарили мыло с логотипом фестиваля "Жара". Оказывается, в Тюмени производят очень красивое и качественное мыло", - сказал он.

Если говорить о дефицитной продукции, Эдуард Омаров выделил одежду и обувь - этой категории товаров пока нет в Тюменской области. Однако на фестивале представили свои работы более 20 дизайнеров одежды. Также зрители наблюдали работу спортивных площадок и большую концертную программу.

В отдельном шатре "ОПОРЫ РОССИИ" расположились те, кто желает стать успешным бизнесменом. На "Ярмарке инвестиций" предложили 10 проектов, которые заслушали инвесторы из Тюмени. Отметим, по случаю "Ярмарки инвестиций" в областную столицу приехали продюсеры телеканала WBC: они отсматривали ребят для своего ток-шоу о стартаперах.

По словам Эдуарда Омарова, на "Жару" приехали гости из других регионов. Он надеется, что это станет традицией для предпринимателей: такие ярмарки должно быть и в других регионах, чтобы обмениваться опытом и находить заказчиков в других городах.

"Форум очень важен для развития предпринимательства. С помощью фестиваля жара мы популяризирую предпринимательство. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет конкуренция, а значит на рынке будут появляться более качественные товары", - убежден Эдуард Омаров.

Напомним, городской фестиваль "Жара" в Тюмени проходит 19 и 20 мая.

Лина Орлова