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МЧС предупреждает жителей Тюменской области о дожде и усилении ветра

Общество, 15:43 21 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Ветер порывами до 17-22 м/с, дождь ожидают жителей Тюменской области с 20 часов 21 мая до 20 часов 22 мая, сообщает региональное управление МЧС России. 

В ведомстве отметили, что повышается вероятность возникновения ЧС. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения, увеличение числа ДТП.

Единый номер пожарных и спасателей МЧС России  - 101, единой дежурно-диспетчерской службы -112.

 Уралавтодор предупреждает автомобилистов о дожде различной интенсивности, с грозами с 22 по 24 мая.

Специалисты управления рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим. Учитывать дорожные и метеорологические условия.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

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# ветер , управление МЧС , Уралавтодор , шторомое предупреждение

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