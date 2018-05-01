МЧС предупреждает жителей Тюменской области о дожде и усилении ветра

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Ветер порывами до 17-22 м/с, дождь ожидают жителей Тюменской области с 20 часов 21 мая до 20 часов 22 мая, сообщает региональное управление МЧС России.

В ведомстве отметили, что повышается вероятность возникновения ЧС. Возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения, увеличение числа ДТП.

Единый номер пожарных и спасателей МЧС России - 101, единой дежурно-диспетчерской службы -112.

Уралавтодор предупреждает автомобилистов о дожде различной интенсивности, с грозами с 22 по 24 мая.

Специалисты управления рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим. Учитывать дорожные и метеорологические условия.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).