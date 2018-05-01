Аспирантов в ТюмГУ станет больше

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До 47 выросло число бюджетных мест в аспирантуре ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На направление "Биологические науки" выделено наибольшее число бюджетных мест - 16.

Пройти обучение в аспирантуре по биологическим наукам можно в Институте биологии ТюмГУ, где открыты семь профилей: биохимия, зоология, ихтиология, паразитология, физиология, биотехнология (в том числе бионанотехнологии) и экология.

Кроме того, с 2018 года аспирантов начинает принимать новый Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, в котором реализуются исключительно программы магистратуры и аспирантуры.

В X-BIO открыто три профиля обучения: микология, энтомология и почвоведение. Программы обучения в X-BIO будут реализованы совместно с Всероссийским институтом защиты растений РАН Санкт-Петербурга, а также зарубежными университетами-партнерами.

Второе по числу бюджетных мест направление – "Информатика и вычислительная техника", на которое выделено 10 бюджетных мест. По этому направлению в ТюмГУ реализуется один профиль - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

С полным списком направлений и профилей обучения в аспирантуре ТюмГУ можно ознакомиться здесь.