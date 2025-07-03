В Тобольске почистили и обновили три маршрута в сибирской тайге

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Более 50 сотрудников "ЗапСибНефтехима" и подразделений предприятия приняли участие в экосубботнике на экотропах СИБУРа, которые расположены в полутора километрах от промышленной площадки. Участники очистили и обновили три маршрута: "Образ сибирской тайги", "Лес и здоровье" и "Жемчужина тобольской флоры".

В этом году проект "Экологические тропы СИБУРа" отмечает 10-летие с момента создания. Во время экскурсионного сезона запланирован запуск новых интерактивных форматов для взрослых и детей, реализация креативных концепций и другие активности для посетителей природных маршрутов, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Лес — это не только естественная экосистема, но и важная площадка для экологического просвещения и научных исследований. Благодаря инициативам СИБУРа, в том числе развитию экотроп и регулярному участию сотрудников "ЗапСибНефтехима" в природоохранных мероприятиях, удаётся сохранить ценные природные территории и сделать их доступными и безопасными для посетителей", — отметила заместитель директора по научной работе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Ольга Капитонова.

Помимо уборки маршрутов, сотрудники предприятия приняли участие в познавательных мини-экскурсиях от учёных. Одним из ярких моментов стала встреча на мониторинговой поляне: после уборки и обновления стендов участники устроили лесной пикник. Дети изучали флору и фауну, взрослые делились впечатлениями, пили чай.

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Экологические тропы СИБУРа в Тобольске за 10 лет существования посетили более 6 тыс. человек. Проведено около 300 экскурсий для школьников, студентов и взрослых. Каждый маршрут уникален: на тропе "Образ сибирской тайги" изучают животный мир региона, на маршруте "Лес и здоровье" проводят экспресс-анализ воды и воздуха, тропа "Жемчужина тобольской флоры" знакомит с эволюцией растительного мира.

В этом году экскурсионный сезон на экологических тропах СИБУРа стартует 13 июля и продлится до октября. Посетить экотропу может любой желающий, в том числе в составе экскурсии. Для записи необходимо позвонить по номеру телефона горячей линии: 8-800-301-18-17.

Напомним, экотропы СИБУРа — эколого-просветительский проект, направленный на формирование экологической культуры, знакомство с природой регионов присутствия компании и развенчание мифов о промышленных предприятиях. Маршруты экотроп разрабатываются совместно с учеными региональных отделений Российской академии наук, которые исследуют биоразнообразие на природных территориях в непосредственной близости от производственных площадок.