Контейнерные площадки в Калининском округе Тюмени привели в порядок после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры в Калининском округе Тюмени привели в порядок контейнерные площадки.
Надзорное ведомство проверило публикации в соцсетях о ненадлежащем содержании мест для сбора мусора.
Установлено, на территориях общего пользования в районе ул. Папанинцев лежит крупногабаритный и бытовой мусор.
Прокуратура внесла представление директору Службы заказчика Калининского административного округа. города Тюмени".
После вмешательства прокуратуры сотрудник учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности, а контейнерные площадки приведены в нормативное состояние.