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Контейнерные площадки в Калининском округе Тюмени привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Общество, 17:16 03 июля 2025

После вмешательства прокуратуры в Калининском округе Тюмени привели в порядок контейнерные площадки.

Надзорное ведомство проверило публикации в соцсетях о ненадлежащем содержании мест для сбора мусора.

Установлено, на территориях общего пользования в районе ул. Папанинцев лежит крупногабаритный и бытовой мусор.

Прокуратура внесла представление директору Службы заказчика Калининского административного округа. города Тюмени".

После вмешательства прокуратуры сотрудник учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности, а контейнерные площадки приведены в нормативное состояние.

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# контейнерные площадки , прокуратура

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