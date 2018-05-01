Ямал готовится к Новому году: зимнее оформление Салехарда выберут горожане

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Салехард уже готовится к следующему Новому году. Принято решение установить объемные фигуры с подсветкой из светодиодов, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

На портале "Живем на Севере" стартовал опрос по выбору праздничной иллюминации города. В течение месяца жителям предстоит решить, какие из предложенных световых объектов они хотели бы видеть на территории города. Фигуры, набравшие большее количество голосов, жители увидят на улицах города зимой, сообщили в администрации.

В начале 2018 года жители выбирали новогоднюю театрализованную сказку на открытие ледового городка в декабре 2018 года. Напомним, ею стала – "Снежная королева".