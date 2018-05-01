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Красноярским альпакам сделали футбольную стрижку

Общество, 19:11 23 мая 2018

фото ИА "Метеовести"

Альпакам красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Ромео и Джульетте сделали стрижку в виде спортивной формы и выбрили силуэт мяча, сообщает ИА "Метеовести". 

Это уже третья стрижка для животных, живущих в парке с 2016 года. Каждый год тематику меняют, к примеру, два года назад их стригли под балерину и под пуделя.

В 2017 году Ромео и Джульетта радовали посетителей модными ирокезами. Преображенные альпаки сначала даже не узнали друг друга и долго избегали встречи.

В этот раз в честь футбольного события выбрали тему спорта. На то, чтобы создать узор и убрать большую часть густой шерсти животных, ушло восемь часов, поэтому парикмахерам приходилось работать в несколько заходов.

По словам сотрудников, если раньше альпакам процедура не нравилась и они плевались, то ныне спокойно переносят тяжесть наведения красоты.

Кстати, недавно рожденных гималайских медвежат в парке назвали в честь прославленных советских футболистов – Яшин и Стрельцов.

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# альпаки , Красноярск , стрижка

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