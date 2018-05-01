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В ТюмГУ создадут сеть специализированных центров компетенций по IT-направлениям

Общество, 10:01 26 мая 2018

Сотрудник Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Леонид Шмаков, фото ТюмГУ

Создать сеть специализированных центров компетенций намерены в Тюменском государственном университете. Это не только поможет молодым профессионалам готовиться к чемпионатам движения WorldSkills, но и привлечет в регион IT-специалистов со всей страны. Об этом рассказала проректор по образовательной работе ТюмГУ Таисия Погодаева.

Она отметила, что Тюменский госуниверситет достаточно рано подключился к подготовке студентов для участия в соревнованиях разного уровня и формата, и первый пилотный проект был направлен на компетенцию "Сетевое и системное администрирование".

"Когда мы поняли, что готовить студентов для чемпионатов - это не самоцель, мы решили построить наш образовательный процесс так, чтобы формат международных соревнований по системе WorldSkills стал форматом подготовки специалистов в ТюмГУ", - пояснила проректор.

В вузе создали лабораторию сетевого и системного администрирования. Туда вошли талантливые студенты, которым организовали комфортные условия для подготовки, при этом формат работы лаборатории сделали максимально свободным - благодаря этому любой желающий в свободное от учебы время может получить доступ к оборудованию и к тренерам. Проект так вырос, что за неполные два года воспитанники лаборатории принесли золотой медальон международного чемпионата WorldSkills и победу в национальном финале, а один из сотрудников лаборатории, Александр Горбачев, стал международным экспертом компетенции.

"Сейчас мы подали заявку на создание специализированного центра компетенций. Мы решили параллельно развивать компетенции по программным решениям в бизнесе, веб-дизайну, IT-решениям на платформе 1С. В планах - создание сети специализированных центров компетенций по IT-направлениям. Начинаем процесс подготовки кадрам по машинному обучению и по промышленному дизайну", - рассказала Таисия Погодаева.

Она уверена, что сеть таких центров позволит не только развивать все компетенции благодаря серьезной материально-технической базе, но и поможет людям, занятым в них, общаться и обмениваться опытом, а значит получать дополнительные навыки для работы.

"Это создаст поддержку для региона, сделает его центром притяжения для IT-специалистов со всей России", - подчеркнула проректор.

Дарья Казакова

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# IT-технологии , WorldSkills Russia , рабочие профессии , ТюмГУ

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