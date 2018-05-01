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Пенсионеры могут войти в отряд имиджа и стилистики "Волонтеры красоты 55+"

Общество, 11:54 26 мая 2018

фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Активных, жизнерадостных людей старше 55 лет приглашают в областную школу волонтерского мастерства "Года, несущие радость!".

Участие в проекте позволит тюменцам реализовать творческий потенциал, разнообразить досуг, расширить кругозор и повысить качество жизни, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

В рамках школы действуют лингвистический отряд "Беседуем на разных языках", мобильный "WEBотряд 55+", отряд имиджа и стилистики "Волонтеры красоты 55+", отряд культурно-досуговой и просветительской деятельности "Гиды 55+", отряд сохранения здоровья и собственной безопасности "Патруль 55+", а также отряд адресной социально-бытовой помощи и психологической поддержки, пишет "Вслух.ру".

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