Граффити Тюмэн вместе с Собакеном, выходящие из временного портала, заинтересовало тюменцев

фото из официальной группы супергероя "ТЮМЭН" фото из официальной группы супергероя "ТЮМЭН"

Граффити Тюмэн вместе с Собакеном, выходящие из временного портала, украсило стенд у музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

Художник-создатель супергероя Георгий Елаев вместе с другими комиксистами областной столицы нанесли его во время Музейной ночи. Тема рисунка - "Связь времен".

"Нас попросили нарисовать граффити и предоставили два больших стенда. Мы были вольны делать все, что захотим в рамках приличия", - рассказал автор.

В ближайшее время, как пишет "Вслух.ру", Георгий Елаев планирует закончить работу над новым совместным выпуском "Тюмэна" и "Пауко-змеи".