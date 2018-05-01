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Граффити Тюмэн вместе с Собакеном, выходящие из временного портала, заинтересовало тюменцев

Общество, 17:06 26 мая 2018

фото из официальной группы супергероя "ТЮМЭН"

Граффити Тюмэн вместе с Собакеном, выходящие из временного портала, украсило стенд у музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

Художник-создатель супергероя Георгий Елаев вместе с другими комиксистами областной столицы нанесли его во время Музейной ночи. Тема рисунка - "Связь времен".

"Нас попросили нарисовать граффити и предоставили два больших стенда. Мы были вольны делать все, что захотим в рамках приличия", - рассказал автор.

В ближайшее время, как пишет "Вслух.ру", Георгий Елаев  планирует закончить работу над новым совместным выпуском "Тюмэна" и "Пауко-змеи". 

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