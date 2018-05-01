Завод по переработке картофеля может начать работу в феврале 2019

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Первый этап строительства завода по переработке картофеля на территории Упоровского района подходит к завершению. Общая площадь нового производства составит 11 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"Завод включает в себя хранилище на 16 тысяч тонн, цеха по мойке и переработке картофеля. В этом году также смонтируем котельную и холодильные камеры", - пояснил он.

На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции: охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.

"Это первое подобное производство на территории Тюменской области. Рассчитываем, что до конца года все необходимое оборудование будет установлено. Предварительно открытие завода запланировали на февраль следующего года", - добавил Рязанов.