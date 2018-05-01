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Завод по переработке картофеля может начать работу в феврале 2019

Экономика, 19:06 26 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Первый этап строительства завода по переработке картофеля на территории Упоровского района подходит к завершению. Общая площадь нового производства составит 11 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"Завод включает в себя хранилище на 16 тысяч тонн, цеха по мойке и переработке картофеля. В этом году также смонтируем котельную и холодильные камеры", - пояснил он.

На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции:  охлажденный картофель, бланшированный и пастеризованный в вакуумной упаковке.

"Это первое подобное производство на территории Тюменской области.  Рассчитываем, что до конца года все необходимое оборудование будет установлено. Предварительно открытие завода запланировали на февраль следующего года", - добавил Рязанов.

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