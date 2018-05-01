Научно-практическая конференция "Сулеймановские чтения" пройдет в селе Вагай

фото из архива. duma.tyumen-city.ru фото из архива. duma.tyumen-city.ru

XXI научно-практическая конференция "Сулеймановские чтения" пройдет в селе Вагай 28 мая.

На родину поэта, прозаика и общественного деятеля, которому в 2018 году исполнилось бы 80 лет, приедут государственные и общественные деятели, ученые и писатели, педагоги и учащиеся. К юбилею комитет по делам национальностей области готовит тысячным тиражом книгу Булата Сулейманова "Әни" ("Мама").

Рассказ "Әни" переведен в 2008 году на русский язык, затем его перевели на турецкий, крымскотатарский, казахский, башкирский, карачаево-балкарский, чувашский языки.

Участников Сулеймановских чтений ожидает также выставка книг и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, пишет "Тюменская область сегодня".