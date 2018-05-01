Эксклюзивное завтра: тюменскую транспортную систему ждет ребрендинг имиджа

Тюменская транспортная система. Фото администрации Тюмени Тюменская транспортная система. Фото администрации Тюмени

Пять концепций бренда тюменской транспортной системы представила экспертной комиссии рекламно-коммуникативная группа CRAFT group по заказу "Тюменьгортранс" в Тюменском индустриальном университете.

Черновые варианты брендирования дорожной сети Тюмени обсудили на заседании рабочей группы по вопросу подготовки и реализации проекта единого парковочного пространства в Тюмени. Как отметил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, философия бренда должна быть лаконичной и понятной.

"Тюмень – это инвестиции в человеческий капитал. Я считаю, это нужно отразить в бренде. Брендбук несет двойную нагрузку: во-первых, для власти – это тренд, которому нужно следовать, а во-вторых: должно быть все понятно и просто. Выйдет иностранец с трапа самолета, и он сразу должен понять, куда идти", - сказал Афанасьев.

Он предложил обсудить пилотный вариант с тюменцами, в том числе привлечь областную думу и региональные департаменты экономики и туризма, чтобы обеспечить комплексное обсуждение концепции. Выверить бренд Максим Афанасьев предлагает уже проверенным в Тюмени способом: локально протестировав вариант на каком-либо маршруте. Только после такой тщательной работы "лицо" ТТС представят жителям города.

Создание бренда - небольшая часть транспортной стратегии, направленной на улучшение условий передвижения жителей и гостей Тюмени. Основная задача - создать гармоничную систему общественного транспорта, улучшить, усилить и увеличить ее возможности, используя опыт, знания и современные технологии.

Разработка бренда ТТС ведется на основе социальных исследований. Специалисты CRAFT group и института транспорта ТИУ подготовили опрос, в котором приняли участие 1 тыс. 110 жителей областного центра, пользующиеся общественным транспортом постоянно или время от времени. Как выяснилось, 88% горожан пользуются общественным транспортом; 57% респондентов высказали мнение, что современная система общественного транспорта Тюмени, при всех ее положительных чертах, может и должна стать лучше.

Руководитель стратегического проекта ТИУ Smart City, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ, профессор Олег Данилов напомнил собравшимся, что проект единого парковочного пространства, предусматривающий, в том числе, разработку единой стилистики городской транспортной системы, реализуется под эгидой создания в Тюмени "Умного города".

"Если бы все горожане ездили на общественном транспорте, это был бы идеальный город. Добиться такого результата крайне сложно, но мы можем создавать для этого предпосылки. Если каждый житель будет воспринимать общественный транспорт, как нечто привлекательное, находя приятные моменты в парковках, пешеходных дорожках и так далее, мы сможем считать основную задачу выполненной", — сказал он.

В дальнейшем в фирменном стиле будет выполнен весь состав городского пассажирского транспорта, остановочные комплексы, парковочная и велосипедная инфраструктура, форменная одежда сотрудников, проездные билеты, карты и коммуникационные материалы.

Поясним, разработка брендбука для тюменской транспортной системы – это часть стратегического проекта Smart City, который разработал ТИУ. Проект охватывает более 50 направлений ("Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины и др.), в нем участвуют 15 учебных кафедр университета и многопрофильный колледж ТИУ.

Лина Орлова