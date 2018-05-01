Юные журналисты познакомились с лесным хозяйством Тюменской области

Тюменский лесотехнический техникум посетили участники фестиваля школьных СМИ «Медиастрана» Фото: tmn-tlt.ru Тюменский лесотехнический техникум посетили участники фестиваля школьных СМИ «Медиастрана» Фото: tmn-tlt.ru

Тюменский лесотехнический техникум стал одной из площадок областного фестиваля школьных СМИ "Медиастрана".

Преподаватели и студенты рассказали юным журналистам о защите лесов от вредителей и дали мастер-класс, пишет "Комсомольская правда - Тюмень". Школьники проявили интерес к определению возраста деревьев по годичным кольцам, с использованием приростного бурава.

"Радует то, что журналисты телестудии тюменской гимназии №1, создали видеосюжет о посещении нашего техникума и стали победителями в номинации "Видео" областного фестиваля школьных СМИ "Медиастрана", - отмечают специалисты информационно-методического центра Тюменского лесотехникума.