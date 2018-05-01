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Тюменский "Стеклотех" возлагает большие надежды на мусоросортировочные заводы

Экономика, 09:52 27 мая 2018

www.stekloteh.com

В Тюменской области созданы все условия для широкой кооперации местных предприятий. Такое мнение высказала генеральный директор завода Елена Острягина.

"У нас много лет была проблема с деревянными поддонами - заказывали их из-за пределов нашего региона. Сейчас нашли местного предпринимателя, который взялся за это дело. Выделили ему помещение и сейчас это вполне успешный бизнес, вышедший за рамки "Стеклотеха". Также нашли тюменцев, которые занимаются грузоперевозками", - рассказала она.

Единственной проблемой остается сбор стеклотары, которую везут за тысячу километров в Тюменский район.

"Надеемся, что ситуация изменится после открытия мусоросортировочных заводов. Уверена, что и в этом отношении областная кооперация сработает. Здесь будет действовать принцип двойной пользы: и для предприятия, и для экологии", - уверена Елена Остягина.

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