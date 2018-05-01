Ишим готовится ко Дню города

фото: ishim.admtyumen.ru фото: ishim.admtyumen.ru

Много музыки и танцев обещают жителям Ишима во время празднования Дня города с 10 по 11 июня.

На стадионе "Центральный" состоится торжественное открытие праздника под общим названием "Горжусь тобой, Ишим!", затем в Фестивальном парке начнут работать открытые площадки, выставки, мастер-классы, флешмобы и гастрономический фестиваль "Город вкусов". Кроме того, всех желающих пригласят на бесплатную экскурсию по достопримечательностям города.

11 июня в Фестивальном парке ишимцев ждет пенная дискотека под живую музыку одной из ишимских групп, а после здесь начнет свою программу молодежный фестиваль субкультур "Мега Баттел", пишет "Тюменская область сегодня".