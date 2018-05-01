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Волонтеры финансового просвещения встретятся на конгрессе в Одинцово

Экономика, 17:32 28 мая 2018

Фото «Финансовое просвещение граждан»

IV Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения начнется в подмосковном Одинцово 29 мая в 10 часов, сообщает Банк России.

Откроет форум председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В ходе конгресса волонтеры – представители образовательных, научных и общественных организаций, которые активно работают в области финансового просвещения, – обменяются опытом реализации проектов по повышению финансовой грамотности, обсудят механизм взаимодействия в этой сфере, узнают о лучших зарубежных практиках.

Важной темой для обсуждения на конгрессе станут новые возможности работы волонтеров в области повышения финансовой грамотности в России с учетом внесения изменений в закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

В конгрессе примут участие представители российских образовательных учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты, волонтерских объединений и другие.

В ходе конгресса будет работать выставка-ярмарка успешных проектов по повышению финансовой грамотности.

Банк России организует прямую видеотрансляцию пленарного заседания. 

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# Банк России , волонтеры , конгресс , финансовая грамотность

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