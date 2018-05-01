Команда Тюменской области заняла первое место на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"

фото управление ГИБДД по Тюменской области фото управление ГИБДД по Тюменской области

Команда Тюменской области признана победителем в абсолютном зачете на конкурсе "Безопасное колесо" во Всероссийском детском центре "Орленок", сообщает региональное управление ГИБДД.

Участники тюменской команды Надя Денисова и Вадим Рябченко стали также абсолютными победителями в личном зачете. Всего в соревнованиях приняли участие 84 команды из разных субъектов Российской Федерации. Второе место заняла команда Республики Татарстан, третье – Калининградской области.

Команда Тюменской области представит Россию на Европейском конкурсе по обучению детей Правилам дорожного движения, который пройдет с 6 по 9 сентября в Венгрии.

Победители вернутся в Тюмень 28 мая.