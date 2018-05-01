  • 28 мая 201828.05.2018понедельник
  • USD61,6659
    EUR72,1183
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северный

Команда Тюменской области заняла первое место на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"

Общество, 13:10 28 мая 2018

фото управление ГИБДД по Тюменской области

Команда Тюменской области признана победителем в абсолютном зачете на конкурсе "Безопасное колесо" во Всероссийском детском центре "Орленок", сообщает региональное управление ГИБДД. 

Участники тюменской команды Надя Денисова и Вадим Рябченко стали также абсолютными победителями в личном зачете. Всего в соревнованиях приняли участие 84 команды из разных субъектов Российской Федерации.  Второе место заняла команда Республики Татарстан, третье – Калининградской области.

Команда Тюменской области представит Россию на Европейском конкурсе по обучению детей Правилам дорожного движения, который пройдет с 6 по 9 сентября в Венгрии.

Победители вернутся в Тюмень 28 мая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , Тюменская область , центр Орленок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:32 28.05.2018Первые выпускники Тюменского президентского кадетского училища услышали последний звонок
13:21 28.05.2018Пути отходов: тюменцы получили уведомления и типовой договор на вывоз мусора
13:10 28.05.2018Команда Тюменской области заняла первое место на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"
12:49 28.05.2018Тобольские леса патрулируют мобильные группы