"Мимикрия" приглашает тюменцев на юбилей и открытие нового театрального сезона

Фото www.mimicriya.ru. Фото www.mimicriya.ru.

Тюменский театр "Мимикрия", который давно полюбили жители региона за оригинальность и разнообразие жанров, отмечает 15-летие. 30 мая на празднике, приуроченном к юбилею театра и старту шестнадцатого театрального сезона, горожане увидят спектакль "Птицы".

Как рассказала режиссер и директор театра Полина Захарова, за девять лет постановка по праву стала визитной карточкой "Мимикрии". Увидеть ее вновь поклонники уличного театра смогут на площади 400-летия Тюмени в 20 часов.

Еще один сюрприз, который готовят актеры, – интерактивный капустник "15 лет. Не наигрались". Особенностью мероприятия станет встреча нового и старого актерских составов на одной сцене.

"Второго июня на сцене "Космоса" мы впервые сыграем на одной сцене. Когда появился молодой состав, мы стали ставить с ним спектакли, а "старички" ушли в управленческий персонал, - пояснила Полина Захарова. - Тут мы решили творчески соединиться, поэтому будут совместные номера и интерактивы".

Отметим, сегодня в составе театра 17 человек. Это 12 юных актеров и постановочно-художественный состав. Рассказывая об истории театра, Полина Захарова подчеркнула, что за 15 лет он прошел яркий путь становления - от СТЭМа до любительского театра международного уровня. Начинали актеры с пантомимы, потом стали добавлять слово, улицу, появились новые жанры. Главная задача "Мимикрии" - удивлять. Сегодня своей целью руководство ставит воспитать новый актерский состав.

В числе самых ярких постановок театра – "М/ж: игра без правил". Этот спектакль зрители увидели около 160 раз. "Для молодежного любительского театра это колоссально много. Думаю, в будущем с новым молодым составом возникнет похожая история на эту тему", - поделилась Полина Захарова.

Также тюменцам запомнился спектакль "Глазами клоуна" по роману Генриха Белля. Постановку не раз отмечали на фестивалях, актеры становились лауреатами международных конкурсов.

В 2016 году состоялась премьера спектакля по мотивам мифов Древней Греции "Люди и Боги". Впервые постановка "Мимикрии" была ориентирована не только на взрослого, но и на юного зрителя.

В ближайших планах театра – продолжить мифическую тему. Новый спектакль "Мумий-land", который горожане увидят уже летом 2018 года, создается по мотивам мифов Древнего Египта. Авторы исторической постановки надеются, что она удивит не только взрослого, но и юного зрителя.

Любовь Голышева