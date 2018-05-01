В Тюмени с размахом отметили первый молодежный фестиваль "Славянский мир"

Фестиваль "Славянский мир". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Славянский мир". Фото ИА "Тюменская линия"

Богатство и разнообразие славянской культуры - от ее основ и до модных течений народного искусства - продемонстрировали участники молодежного фестиваля народного творчества "Славянский мир", который впервые прошел в Тюмени 26 мая.

Праздник ко Дню славянской письменности и культуры открылся сценической постановкой о создании славянской азбуки. Она до сих является основой для более сотни языков мира.

По словам ректора Тюменского государственного института культуры Игоря Шишкина, идея проведения такого городского мероприятия выросла в стенах вуза. В октябре 2017 года в институте культуры прошел фестиваль славянской культуры, который получился очень самобытным и интересным. Организаторы решили, что такую удачную идею нужно сделать достоянием общественности. В 2018 году участниками первого молодежного фестиваля стали около 500 исполнителей.

Фольклорный ансамбль "РадовесЪ" исполнил народные песни "Уж вы гости, наши гости", "Удаль моя удалечкая", "Вечор к вечеру мил шатался по двору". Ансамбль "Русская душа" порадовал зрителей номером "Небо славян". Этническую моду показала студия VOGUE. Гости фестиваля увидели хореографические номера "Русский пляс", "Камаринская", "Ой, мамочка". Не обошелся праздник без знаменитой "Калинки".

Славянская культура многолика и разнообразна, но у всех народов - белорусов, украинцев, русских - есть некий единый образ, рассказала солистка ансамбля "Сибирская забава" Наталья Сайфутдинова. "Это красный сарафан, красные губы, коса до пояса – образ девушки, которая сейчас выйдет и споет "Калинку-малинку". Это то, что пели и любили наши бабушки, это наша основа, которая с нами останется", - считает артистка.

Любовь современников к самобытному творчеству по сей день не теряет популярности. Доказательством тому стали очереди у торговых прилавков ярмарки прикладного искусства. Мастерица Татьяна Блинова пишет картины маслом, делает бижутерию из бисера и обереги, вяжет крючком. "Колокольчик – это славянский оберег, который несет в дом хорошие вести. Чтобы домой приходило все хорошее, надо позванивать колокольчиком", - посоветовала мастерица.

Ее соседка по прилавку Светлана Григорьева создает бижутерию из полимерной глины и смолы. Украшения мастерицы пользовались успехом у гостей фестиваля. Сирень, незабудки, гортензии, завязи роз и даже мох застыли в вечной красоте, а вот и мотылек, уснувший в смоле.

Еще одно свежее веяние этнокультуры – поделки из бумажной лозы, которые не отличишь от дерева. Популярны для поклонниц народного стиля "солохи" и бижутерия из глины.

По словам председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Евгения Воробьева, чествование Кирилла и Мефодия стало доброй традицией в Тюменской области, где мирно и дружно живут 150 народов и народностей.

"Дни славянской письменности и культуры являются ярким свидетельством неразрывной связи и единства славянских народов. Сегодня важно приобщать молодежь к сохранению и развитию народных традиций и культуры. Именно поэтому в нашем регионе появился новый фестиваль "Славянский мир", участие в котором принимает молодежь. Мы хотим, чтобы праздник оставил самые светлые чувства в сердцах участников и гостей, а подрастающее поколение было заинтересовано в сбережении богатейшего духовного и культурного наследия многонациональной России", - сказал он.

Лина Орлова