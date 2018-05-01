  • 28 мая 201828.05.2018понедельник
  • USD61,6659
    EUR72,1183
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северный

Карты желаний рассказали о мечтах жителей региона

Общество, 18:05 28 мая 2018

Карты желаний рассказали о мечтах жителей региона. Фото ядоверяю.рф

Более 4 тыс. человек приняли участие в проекте "Я верю в будущее", который стартовал 2 марта. Все они создали карты желаний и стали ближе к реализации своих целей. Некоторым благодаря проекту удалось осуществить заветные мечты. 

Среди участников проекта были чемпионка мира по скалолазанию Юлия Каплина, миссис Россия-2016 Юлия Храмова, комментатор Дмитрий Губерниев.   

"Мы рады, что в проект включилось такое большое количество людей. Очень приятно, что подобная социальная механика нашла отклик и была позитивно воспринята аудиторией. Надеемся, что "Я верю в будущее" стал шагом на пути к осуществлению желаний многих тюменцев", – пояснила куратор проекта, начальник управления информации департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Мария Газизова. 

В создании карт желаний помогают уникальные яркие стикеры, специально разработанные командой дизайнеров проекта. Они разделены на восемь сфер: карьера, личная жизнь, ЗОЖ, достаток и другие.

Оказалось, что жители Заводоуковска мечтают о путешествиях, у тоболяков в приоритете спорт и здоровый образ жизни, у тюменцев достаток, а в Ишиме много тех, кто серьезно занят вопросами карьеры. 12% жителей области мечтают о спорте, а 8,8% – об удачной карьере. 

Присоединиться к проекту можно, составив карту желаний на сайте "Яверювбудущее.рф" и в фотокабинке в ТРЦ города, напоминают организаторы проекта. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# я верю в будущее

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 28.05.2018Карты желаний рассказали о мечтах жителей региона
17:54 28.05.201829 мая - события дня
17:43 28.05.2018Потомкам сказочника Ершова вручат родословие и соломенного Конька-Горбунка
17:10 28.05.2018Более пятисот культурных мероприятий пройдет в городах-участниках ЧМ-2018