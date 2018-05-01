Салехард и Симферополь свяжут новые авиарейсы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Новые направления для жителей Ямала открывают аэропорты на период отпусков, сообщает правительство ЯНАО.

Из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя можно добраться в Симферополь без пересадок. Кроме того, появились дополнительные рейсы на уже существующих направлениях.

С 2 июня по 1 октября по субботам будут выполняться рейсы по маршруту Салехард – Симферополь. С 5 июня открыто направление Салехард – Тарко-Сале. Напомним, с 4 мая по 27 октября выполняются рейсы по маршруту Салехард – Санкт-Петербург по пятницам и воскресеньям.

С 3 мая по 27 октября по вторникам, четвергам и субботам действуют рейсы Салехард – Надым и Салехард – Екатеринбург.

Из аэропорта Нового Уренгоя с 3 июня по 21 октября по воскресеньям будут выполняться рейсы в Симферополь. Также с 28 мая по 26 октября напрямую можно улететь в Екатеринбург без стыковки в Салехарде.

С 26 июня по 18 сентября рейсы в Казань выполняются по вторникам. С 28 мая по 26 октября рейсы в Новосибирск запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 1 мая по 27 октября каждый день выполняются рейсы в Уфу.

С 5 июня по 23 октября по вторникам можно из Ноябрьска попасть в Симферополь. Кроме того, с июня по октябрь каждое 18 число месяца выполняются рейсы по направлениям Ноябрьск – Бугульма, Ноябрьск – Пермь и Ноябрьск – Самара.

Уточнить информацию по расписанию можно по телефону справочной аэропорта Ноябрьска 8 (3462) 36-53-21.

С 30 мая появится дополнительный рейс по маршруту Надым – Москва - вылеты будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Получить дополнительную информацию можно в справочной аэропорта Надыма 8 (3499) 54-54-02, 54-50-02, 54-90-00.