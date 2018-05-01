В тюменских лагерях отдохнут более двадцати тысяч юных горожан

фото www.phototyumen.ru фото www.phototyumen.ru

Более 21 тысячи юных тюменцев отдохнут в городских лагерях в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщила заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

По ее словам, уже 1 июня свои двери откроют более 90 детских лагерей дневного пребывания. 51 из них будет работать на базе общеобразовательных школ.

"Традиционно самой многочисленной станет первая смена – на нее заявились более десяти тысяч человек. В рамках работы летних лагерей пройдут мероприятия спортивной, художественно-эстетической направленности, оздоровительные мероприятия, проекты, посвященные Году добровольца. Ребята смогут не только укрепить здоровье, но пополнить творческий и интеллектуальный потенциал. Пришкольные лагеря будут работать в три смены продолжительностью 21 календарный день", - рассказала она.

Отдохнут юные горожане и на базе учреждений дополнительного образования и спорта. По словам директора городского департамента по спорту и молодежной политике Евгения Хромина, ребята смогут ежедневно участвовать в досуговых, спортивных, креативных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах. Особое внимание уделят вопросам безопасности в городе.

"В рамках работы лагерей дневного пребывания продолжится проект "Лето со спортом". Профессионалы будут знакомить ребят с такими видами спорта, как регби, шахматы, картинг, гандбол, туризм, мини-футбол, воркаут, дартс, настольный теннис, рукопашный бой и городки", - рассказал он.

Особую популярность среди школьников занимают палаточные лагеря. В этом году их будет пять, самым многочисленным станет лагерь "Ратники", который примет 450 детей. Традиционно востребованным является и палаточный лагерь "Цимлянский экстрим", где у ребят есть возможность погрузиться в туристскую обстановку. Для совместного отдыха взрослых и детей впервые организуют семейный палаточный лагерь.

Продолжится в Тюмени и популярный среди горожан проект "Лето с фитнес-клубами". Тренеры из одиннадцати 11 спортклубов будут дважды в неделю проводить тренировки и фитнес-зарядки на городских площадках, в парках, скверах и на набережной.

Информация о тренировках будет размещена в расписании работы спорторганизаторов и на портале "Тюмень наш дом".

Любовь Голышева