Тюменские травматологи: прыжки на батуте безобидны только на первый взгляд

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

До 150 детей ежедневно обращаются в травматологический пункт Областной клинической больницы № 2 с травмами различной степени тяжести. При этом преобладают уличный и бытовой травматизм.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил детский травматолог-ортопед ОКБ № 2 Александр Буксеев.

По его словам, с наступлением лета увеличивается риск уличного травматизма. Безобидные, на первый взгляд, прыжки на батутах могут стать причиной серьезных травм. Ушибы, переломы и растяжения дети также получают и при езде на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах.

"Мы все любим детей, но часто не оцениваем их физических и физиологических возможностей. К примеру, батут – это серьезный спортивный снаряд. Если мышечный корсет у ребенка не сформирован и он не знает, как правильно падать, то в момент приземления на ягодицы происходит сильное сгибание позвоночника и этого достаточно, чтобы получить перелом. То же самое касается роликов, скейтбордов и велосипедов – ребенок должен знать элементарные правила поведения на дороге, иметь специальную защиту и шлем", - сказал Александр Буксеев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Чаще всего травмы получают дети младшего школьного возраста, у которых нет чувства страха. Большую роль здесь играют и сами родители, которые должны не только учить, но и сами соблюдать правила безопасности и являться примером для своих детей.

Актуальной в летний период становится и тема падения малышей из окон. Специалисты советуют пристально следить за детьми, устанавливать на окна специальные устройства и замки.

Всего с начала 2018 года в приемное отделение детского стационара с травмами обратились более 7 тыс. пациентов, 292 из ни доставили машины скорой помощи. Чаще всего травмируются дети младше 14 лет – таких пациентов более 6 тыс., чуть более 1 тыс. – подростки в возрасте 15-17 лет.

Любовь Голышева