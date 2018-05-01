Тюменская область признана лучшей на Всероссийском конкурсе "Диво России"

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Тюменская область заняла первое место на Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций "Диво России". Жюри был представлен проект "Тюменская область – земля счастливых людей" в номинации "Презентация территорий", сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

На фестиваль было подано около 700 заявок. За звание "Диво России" соревновались 75 проектов из 40 регионов в восьми номинациях и двух подноминациях. В здании Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла презентация конкурсных проектов, вышедших в финал по результатам очных и заочных окружных финалов. Затем состоялась церемония награждения победителей и призеров фестиваля.

Напомним, конкурс "Диво России" призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышать интерес к путешествиям по стране и развивать экономику российских регионов как туристских направлений.