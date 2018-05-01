В агрокомплексе Тюменской области реализуют инвестпроекты на 5 миллиардов рублей

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Государственную поддержку из областного и федерального бюджетов в 2017 году получили 1 тыс. 844 сельскохозяйственных товаропроизводителя Тюменской области на общую сумму 5 018,6 млн рублей.

В 2017 году в агропромышленном комплексе Тюменской области заработал новый механизм льготного кредитования, который освободил сельхозтоваропроизводителей от оформления многочисленных бумаг на получение субсидий и долгого ожидания государственных средств.

В соответствии с новым порядком, сообщает пресс-служба областной думы, они сразу получают в банках льготные кредиты, ставка по которым не превышает 5% годовых. В 2017 году было одобрено 47 кредитов сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 6,8 млрд рублей, из них 5,4 млрд рублей инвестиционных, 1,4 млрд рублей краткосрочных.

В настоящее время в программе льготного кредитования принимают участие 26 уполномоченных банков, находящихся на территории Тюменской области, конкуренция среди которых часто приводила к снижению процентной ставки.

Изменения в порядок предоставления субсидий на развитие агропромышленного комплекса Тюменской области вносились в течение всего 2017 года, в том числе и в соответствии с установленными требованиями федеральных нормативных правовых актов. Изменения, вносимые в нормативные правовые акты Тюменской области, нацелены не только на создание благоприятного инвестиционного климата, но и на создание доверительных отношений между инвесторами и властями, компаниями, работающими в регионе давно или только начинающими деятельность в регионе. Региональная политика господдержки агропромышленного комплекса Тюменской области за последние годы изменила структуру и вектор направленности в сторону обеспечения полного комплекса мер по реализации крупных инвестиционных проектов.

Именно для дальнейшего развития агропромышленного комплекса области, создания благоприятного инвестиционного климата и мобилизации агропромышленного потенциала региона принята и реализуется госпрограмма Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013‒2020 годы.

Получателями государственной поддержки стали 178 сельскохозяйственных организаций (9,7% от общего количества) на сумму 4 366,8 млн рублей (87% от общей суммы господдержки), 254 индивидуальных предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйства (13,8% от общего количества) на сумму 260,2 млн рублей (5,2% от общей суммы государственной поддержки), 104 сельскохозяйственных кооператива (5,6% от общего количества) на сумму 385,3 млн рублей (7,7% от общей суммы господдержки), 1 тыс. 308 личных подсобных хозяйств граждан (70,9% от общего количества) на сумму 6,2 млн рублей (0,1% от общей суммы господдержки).

Государственная поддержка осуществлялась по 42 направлениям в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013‒2020 годы.

Борис Олейник