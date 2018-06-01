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Судебные приставы приостановили деятельность ТЦ "Европа"

Происшествия, 13:21 01 июня 2018

фото r72.fssprus.ru

Деятельность торгового центра "Европа" приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщает управление ФССП по Тюменской области.

Решение о приостановление деятельности ТЦ принял суд по иску прокуратуры, которая в ходе проверки совместно с региональным управлением МЧС России выявила нарушения пожарной безопасности.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Торговый центр "Европа" приостановил деятельность, все входы и выходы в помещения опечатаны.

Эксплуатации объекта запрещена до полного и фактического устранения нарушений требований пожарной безопасности. Более того, в конце 2017 года торговый центр признан самовольной постройкой.

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# пожарная безопасность , судебные приставы , ТЦ

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