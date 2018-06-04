"Я верю в будущее": тюменская студентка выиграла главный приз

Фото организаторов проекта "Я верю в будущее" Фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Тюменская студентка Наталья Иванова стала обладательницей главного приза - путевки на двоих в розыгрыше подарков проекта "Я верю в будущее", сообщают организаторы.

Девушка призналась, что не сразу смогла поверить в свою удачу. "Это мой первый в жизни выигрыш, до этого никогда не везло. Если бы не брат, наверное, сейчас я не держала бы в руках туристическую путевку. Накануне он позвонил и пригласил поучаствовать. Я пришла, прямо на месте создала карту желаний и оказалась победителем", – рассказала Наталья Иванова.

Всего 503 человека приняли участие в розыгрыше, который прошел в ТЦ "Галерея Вояж" 3 июня. Помимо путевки, победители розыгрыша унесли домой 50 призов от партнеров проекта: от сертификатов на стаканчик ароматного кофе или пригласительного в кино до скидки на обучение в автошколе. Испытать свою удачу могли все желающие.

Во время розыгрыша определились и победительницы проекта Girl Power, который на протяжении двух месяцев был частью "Я верю в будущее". Его участницы ставили перед собой цели и делали шаги к их осуществлению, о чем писали в блогах на сайте "Моего портала".

Фото организаторов проекта "Я верю в будущее" Фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Лучшим блогером стала Юлия Медведева, она получила поход в СПА-салон. Автору самого читаемого блога – Марьям Якубовой - вручили сертификат в книжный магазин. Всего в проекте Girl Power приняла участие 41 тюменка. Для девушек провели более 150 мастер-классов, позволивших им стать еще ближе к своей мечте.

Напомним, проект "Я верю в будущее" стартовал 2 марта. За это время более 5 тыс. человек заполнили карты желаний, в которых с помощью уникальных ярких стикеров рассказали, чего хотят и о чем мечтают. На основе этой информации была создана общая карта желаний региона.

Фото организаторов проекта "Я верю в будущее" Фото организаторов проекта "Я верю в будущее"

Посмотрев ее, вы узнаете, что 12 % жителей области мечтают о спорте, а 8,8% – об удачной карьере. Здесь же, кроме данных статистики, есть много любопытных фактов о каждом из городов юга области: например, куда сходить в выходные в Ишиме, или какие карьерные возможности есть в Ялуторовске.

Посмотреть, о чем мечтает Тюменская область, можно на сайте яверювбудущее.рф.