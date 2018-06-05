В Яндекс.Видео появился детский режим

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Яндекс.Видео научилось исключать из выдачи ролики, которые не стоит смотреть детям. Родителю достаточно нажать одну кнопку — и можно не бояться, что ребенку попадется обзор мультфильма с нецензурными комментариями или запись распаковки новой игрушки, сообщает Yandex.ru.

"Сегодня родителям страшно оставлять ребенка наедине со смартфоном, — говорит менеджер Яндекс.Видео Софья Терпугова. — Он может найти ролики, которые совсем не подходят маленькому зрителю. Это вовсе необязательно какие-нибудь шокирующие новости или что-то в таком роде. Сейчас в Интернете очень много якобы детского видео, которое на самом деле ни уму ни сердцу: например, коммерческие видео с участием детей или сказочных персонажей, подделки под известные мультфильмы, низкокачественные обучающие ролики. Мы настроили алгоритм Яндекс.Видео так, чтобы дети не видели подобного контента".

Сервис не только фильтрует контент, но и помогает родителям подыскать интересное ребенку видео: на главной странице есть персонализированные подборки мультфильмов, познавательных передач, развивающих видео для самых маленьких и других роликов. Эти подборки составляются автоматически.

На компьютерах детский режим включается там же, где другие режимы фильтрации поиска по видео — список фильтров открывается по нажатию на значок щита. В мобильной версии Яндекс.Видео за режим отвечает лошадь-качалка, расположенная слева над поисковой строкой.