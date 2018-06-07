Юных тюменцев приглашают на летнюю карусель

фото департамента культуры администрации Тюмени фото департамента культуры администрации Тюмени

Конкурсная программа "Летняя карусель" в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется 7 июня в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Команды должны найти клад, спрятанный на книжной выставке. Дети получат листы с заданиями и пройдут по маршрутам "Удивительные превращения", "Затейник", "Музыкальный калейдоскоп", "Эрудит".

Литературные прятки "В доме Почитайки" в 11 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) пройдут по произведениям С. Я. Маршака, где дети вспомнят его рассказы и пьесы. Ребят ждет викторина, показ отрывков из мультфильмов по произведениям Маршака, послушают песенки из его произведений, все вместе споют самые известные.

Участники спортивной программы в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 11 часов встретятся с самым лучшим спортинструктором Зарядкиной. Она проведет необычную разминку с ребятами, загадает спортивные загадки, проведет с ними эстафеты и состязания.

Во время квест-экскурсии по Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов ребята познакомятся с отделами библиотеки, побывают на абонементах, в электронном читальном зале, в музее и в закрытом фонде абонемента.

На познавательном часе "Это Родина моя – Россия!" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов ребята узнают о символах России: гербе, флаге, гимне.

Урок экологических знаний "Будь природе другом!" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 15 часов приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Ребята ответят на вопросы экологической викторины, посоревнуются в знании растений и животных леса, вспомнят приметы, помогающие людям не заблудиться в лесу.

Танцевальная программа "В русском стиле" на Цветном бульваре (ул. Герцена, 87) начнется в 16 часов. В программе духового оркестра: знакомые танцевальные мелодии, традиционные танцы и песни в танцевальных ритмах.