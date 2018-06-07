Руслан Кухарук заверил жителей поселка ДОК в сохранении их домов

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Домам в районе поселка ДОК "Красный Октябрь" не угрожает снос. В этом представителей инициативной группы жильцов заверил врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук в ходе встречи с тюменцами.

Напомним, на днях в сети Интернет было опубликовано видеообращение жителей поселка. В ролике тюменцы говорят, что опасаются потерять свои дома, построенные несколько десятков лет назад. Это жилье было признано самовольным, а подтвердить право собственности хозяева не могут. Особенно беспокоит людей развернувшаяся рядом стройка многоэтажек.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, 7 июня с инициативной группой жителей встретился врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. Он напомнил тюменцам, что большая часть домов в поселке возведена на земельных участках, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. "Эта проблема не только областного центра, с ней сталкиваются и в других регионах страны, - отметил Кухарук. – И там вырабатывают механизмы и пути выхода из такой ситуации. Появится такой механизм и в Тюмени".

Тюменская городская дума подготовила проект закона "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" для оформления прав на дома, имеющие признаки самовольных построек. Этот законопроект предлагает возможность бесплатно предоставить земельный участкок в собственность гражданам, владеющим индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и фактически проживающим в нем.

"Этот законопроект уже прошел второе чтение на заседании аграрного комитета Тюменской областной думы, - сообщил представителям инициативной группы Руслан Кухарук. – Ожидается, что он будет принят в окончательном чтении на очередном заседании думы уже в июне".

Также врио главы администрации развеял опасения тюменцев относительно возможного сноса их жилья: "Никакой инвестор на сегодняшний день заходить на эту территорию не может. Нет таких планов и у администрации города".

В ходе встречи у жильцов ДОКа возникли и другие вопросы. Так, они пожаловались на подтопление поселка, начавшееся после строительства многоэтажных домов. "Мы пригласим для разговора застройщиков, - пообещал Кухарук. – Чтобы в рамках проектирования они предусмотрели водоотведение со своих участков не просто путем вертикальной планировки, а таким образом, чтобы талые и дождевые воды не попадали в будущем на территорию поселка".

"Многие волновавшие нас вопросы благодаря этой встрече прояснились, - отметила одна из участниц, председатель ТОС "Поселок ДОК" Татьяна Кобыльникова. – Люди получили исчерпывающую информацию без лишних обещаний. Теперь мы надеемся, что закон будет принят и ситуация, наконец, изменится в лучшую сторону".

Николай Ступников