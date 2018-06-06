Врио губернатора Александр Моор активизировал решение жилищных проблем жителей поселка ДОК

Врио главы губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru Врио главы губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru

В сети Интернет появилось обращение жителей поселка ДОК "Красный Октябрь". Люди переживают, что под снос могут пойти дома, в которых жили еще их родители, из-за того, что на них не оформлено право собственности. На ситуацию оперативно отреагировал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Хорошо знаю об этой проблеме, уже дал поручение врио главы города Руслану Кухаруку встретиться с людьми и разъяснить, что их домам ничего не угрожает и что областной парламент примет закон, который поможет узаконить жилье", - прокомментировал врио губернатора обращение граждан.

Александр Моор пояснил, что часть домов в поселке возведена на земельных участках, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. В подавляющем большинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавливающих документов связано с несовершенством законодательства девяностых – начала двухтысячных годов. При этом для многих самовольно построенный жилой дом является единственным жилым помещением.

Тюменская городская дума для создания в регионе механизма оформления прав на дома, имеющие признаки самовольных построек, подготовила проект закона Тюменской области "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно". Законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, владеющим индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке, и фактически проживающим в нем. После получения бесплатно земельных участков в собственность станет возможным последующее оформление прав на расположенные на них индивидуальные жилые дома. Проект направлен для рассмотрения в Тюменскую областную думу и будет рассмотрен и принят в соответствии с планом ее работы.

"Обращаюсь к жителям ДОКа и всем жителям области, кто столкнулся с такой проблемой. Проект закона уже на рассмотрении областной думы. Считаю его очень актуальным и своевременным. Он уже прошел первое чтение. После принятия закона нам удастся решить проблему с узакониванием жилых домов, с которой столкнулись земляки. Ситуацию держу на личном контроле. Сделаю все, чтобы закон приняли уже на июньском заседании думы", - резюмировал врио губернатора