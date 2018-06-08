Абонентам-неплательщикам ограничивают поставку природного ггаза

Фото Газпром межрегионгаз Север Фото Газпром межрегионгаз Север

Более 136 млн рублей составляет долг абонентов перед компанией-поставщиком ООО "Газпром межрегионгаз Север". На территории Тюменской области проводятся комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задолженности физических лиц за поставленный природный газ.

Несмотря на неоднократные уведомления об ограничении поставки газа, не все потребители спешат возвращать долги, поэтому газовикам приходится идти на крайние меры и отключать должников от газоснабжения.

Об этом рассказал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров.

"Вынуждены констатировать, что наиболее эффективным мероприятием по взысканию задолженности является отключение. Но для нас основная цель не отключить неплательщика, а взыскать задолженность. Если абонента отключаем, то он оплачивает не только задолженность за поставленный газ, но и за услуги отключения и подключения. Стоимость этих работ составит пять тысяч рублей. Сегодня будут проводиться мероприятия с привлечением землеройной техники, все расходы необходимо будет погасить злостному неплательщику. Долг более 170 тысяч рублей и плюс 50 тысяч рублей за работу", - добавил он.

На территории области проводятся рейды по выявлению фактов незаконного отбора газа. С начала 2018 года в результате специальных мероприятий выявлено 10 таких нарушений. Основная часть из них зарегистрирована в частном секторе.

За подобное нарушение собственник дома несет уголовную ответственность. Его отключат от системы газоснабжения, на гражданина составят протокол, документы направят в полицию для дальнейшего разбирательства. Законодательством Российской Федерации предусмотрены крайние меры по отношению к гражданам, не желающим своевременно платить за газ.

По словам главного инженера Центрального треста АО "Газпром газораспределение Север" Алексея Жукова, более тысячи абонентам прекращена поставка газа.

"Производим мероприятие по ограничению поставки газа абонентам, которые имеют дебиторскую задолженность. По данному адресу имеется долг с 2014 года. В виду того, что отключающее устройство находится на территории собственника, мероприятия производятся с привлечением землеройной техники и сварочного оборудования. Данному абоненту неоднократно отправлялись письма о необходимости погасить задолженность. Также за 20 дней было направлено предупреждение, что будет ограничена поставка газа. На данный момент оплаты нет", - сообщил он.

Тем, кто еще не оплатил голубое топливо, следует поторопиться: мероприятия по отключению газа будут продолжены.

Ирина Шемякина