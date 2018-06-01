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В Тюмени и Тюменском районе становится все меньше безработных

Экономика, 18:01 16 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Уровень трудоустройства в Тюмени и Тюменском районе растет. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит Центр занятости населения.

Число людей, которые обратились в центр за помощью в поиске работы, с января по май 2018 год составило 6 тыс. 942 человека. За аналогичный период 2017 года таких обращений было 8 тыс. 442.

Сократилась продолжительность безработицы - за пять месяцев 2018 года она в среднем составляла 5,07 месяцев, за аналогичный период 2017 года - 4,66 месяцев. Вырос уровень трудоустройства, за пять месяцев текущего года он составил 64,9%, когда как в 2017 году за аналогичный период он достиг только 50,8%.

В Тюмени и Тюменском районе за пять месяцев 2018 года на временную работу было трудоустроено 983 несовершеннолетних.

Дарья Казакова

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# трудоустройство , трудоустройство подростков , Тюменский район , центр занятости населения

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