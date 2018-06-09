Летних именинников ждут в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

День именинника – веселый праздник для всех летних именинников - пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 11 июня с 12 до 14 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Праздник для именинников и их родителей проводит музейный центр "Музейляндия". Участников ждут музыкальная программа, детская дискотека, интересные конкурсы, гонки на самокатах и многое другое.