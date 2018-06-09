Результаты ЕГЭ по профильной математике станут известны 13 июня

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Результаты экзаменов по профильной математике в субъекты Российской Федерации будут направлены не позднее 13 июня, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Напомним, 1 июня выпускники российских школ сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Экзамен написали 421 тыс. 269 человек, в том числе 5 тыс. 150 11-классников Тюменской области.

ЕГЭ по математике, наряду с экзаменом по русскому языку, входит в список обязательных экзаменов для получения аттестата о среднем общем образовании.

Добавим, в 2015 году ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня признаются в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение в вузы на специальности, где математика включена в перечень вступительных испытаний.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа 55 минут.

Минимальное количество баллов по математике профильного уровня, установленное Рособрнадзором, составляет 27 баллов по 100-балльной шкале.