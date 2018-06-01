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В Тюменской области выстроена системная работа по раннему выявлению туберкулеза, отметили эксперты

Общество, 12:28 10 июня 2018

фото: clickondetroit.com

Научно-практическая конференция "Раннее выявление – залог успешного лечения туберкулеза" состоялась в Тюмени. В ней приняли участие 114 врачей и ученых Тюменской области, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Главный внештатный фтизиатр Уральского Федерального округа доктор медицинских наук, профессор Сергей Скорняков представил доклад "Приоритетные направления борьбы с туберкулезом в России и на Урале: достижения, задачи, перспективы", в котором высоко оценил работу фтизиатрической службы Тюменской области.

По ряду показателей (охват населения профосмотрами, эффективность лечения, хирургическая активность при туберкулезе) область занимает лидирующие позиции в округе. Результаты работы службы за 2017 год наглядно подтвердили улучшение эпидемиологических показателей по туберкулезу в области: снижение заболеваемости на 8,5%, распространенности - на 14,1%, смертности - на 8,6%.

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