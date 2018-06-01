Автомобилистов просят быть внимательными на железнодорожных переездах

Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте" Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте"

Месячник "Внимание, переезд!" стартовал в Тюменской области. С 14 июня на территории региона пройдут мероприятия, направленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах. Особое внимание уделят работе с пассажирскими автопредприятиями.

Как отметили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, несмотря на то, что аварий в 2018 году на переездах не было, водители часто игнорируют правила проезда пересечений автомобильных и железных дорог.

Чтобы предупредить аварийность, железнодорожники усиливают профилактические меры. В частности, улучшают системы сигнализации и контроля, обновляют шлагбаумы, пешеходные настилы, предупредительные знаки, укладывают асфальт, гранитную брусчатку в междупутьях, вырубают деревья, ограничивающие видимость в полосе отвода железной дороги.

В 2018 году такие работы пройдут на 12 объектах. На переезде станции Винзили в рамках капитального ремонта установят новое устройство заграждения, заменят резинокордовое покрытие, заасфальтируют междупутье. На шести переездах заменят настил с укладкой резинокордового покрытия, на пяти переездах запланировано асфальтирование подходов автодорог. На двух переездах, где уже происходили резонансные ДТП (2117 км ст. Подъем и 2403 км Карасульская – Безруково), установят системы фото- и видеофиксации.

Тюменских автомобилистов просят повысить дисциплину и совместными усилиями обеспечить безопасность в местах пересечений автомобильных и железных дорог.