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Автомобилистов просят быть внимательными на железнодорожных переездах

Общество, 15:24 14 июня 2018

Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте"

Месячник "Внимание, переезд!" стартовал в Тюменской области. С 14 июня на территории региона пройдут мероприятия, направленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах. Особое внимание уделят работе с пассажирскими автопредприятиями.

Как отметили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД, несмотря на то, что аварий в 2018 году на переездах не было, водители часто игнорируют правила проезда пересечений автомобильных и железных дорог.

Чтобы предупредить аварийность, железнодорожники усиливают профилактические меры. В частности, улучшают системы сигнализации и контроля, обновляют шлагбаумы, пешеходные настилы, предупредительные знаки, укладывают асфальт, гранитную брусчатку в междупутьях, вырубают деревья, ограничивающие видимость в полосе отвода железной дороги.

В 2018 году такие работы пройдут на 12 объектах. На переезде станции Винзили в рамках капитального ремонта установят новое устройство заграждения, заменят резинокордовое покрытие, заасфальтируют междупутье. На шести переездах заменят настил с укладкой резинокордового покрытия, на пяти переездах запланировано асфальтирование подходов автодорог. На двух переездах, где уже происходили резонансные ДТП (2117 км ст. Подъем и 2403 км Карасульская – Безруково), установят системы фото- и видеофиксации.

Тюменских автомобилистов просят повысить дисциплину и совместными усилиями обеспечить безопасность в местах пересечений автомобильных и железных дорог.

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# дорожная безопасность , железнодорожный переезд , СвЖД

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