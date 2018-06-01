Масштабный вечер встречи выпускников проведет опорный вуз Тюмени

фото ТИУ фото ТИУ

Первый масштабный вечер встречи выпускников начнется в ТИУ 15 июня в 17 часов, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в трех локациях: ул. Мельникайте, 70 (актовый зал, 1 этаж), ул. Володарского, 38 (5 этаж), ул. Луначарского, 2 (конференц-зал, 2 этаж).

"С момента основания вуза он выпустил более 230 тысяч высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому было решено провести масштабный вечер встречи, на который смогут приехать выпускники разных лет тюменского опорного вуза из всех уголков страны и зарубежья, — рассказала исполнительный директор Ассоциации выпускников ТИИ-ТИУ Анастасия Баловацкая. — На встречу приглашаются выпускники Тюменского индустриального и инженерно-строительного институтов, Тюменской архитектурно-строительной академии, Тюменского государственного нефтегазового и архитектурно-строительного университетов и, конечно, Тюменского индустриального университета".

Выпускники опорного университета смогут встретиться с однокурсниками, прогуляются по коридорам аlma mater, вспомнят студенческие годы. Всем будут вручены памятные сувениры, нагрудные отличительные знаки выпускника с логотипом Ассоциации, а в фотозонах можно будет сделать снимки.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке, или позвонить по телефону горячей линии 8 982 770 66 77.